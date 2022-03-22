Власти Кузбасса объяснили эвакуацию горняков из «Листвяжной»

Эвакуация горняков из шахты «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области началась из-за задержки при переходе на резервный вентилятор главного проветривания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Министерстве угольной промышленности региона.

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«При плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут», — сообщили в ведомстве .

Там добавили, что для обеспечения безопасности шахтеров было принято решение вывести их из «Листвяжной». В момент эвакуации в шахте было 142 человека, угрозы для их жизни нет, заявили в министерстве.