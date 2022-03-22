Мужчина поджег себя у здания педколледжа в Сыктывкаре и попал на видео

52-летний мужчина поджег себя у здания педколледжа имени Куратова. Пострадавшего госпитализировали. Видео публикует telegram-канал «Mash».
Инцидент произошел 21 марта около 15:30 около педагогического колледжа на Октябрьском проспекте.
Как сообщили в Минздраве Коми, пострадавший мужчина находится в реанимации Эжвинской городской больницы. У него 60% поражения тканей, ожоги второй степени. Пока врачи не делают прогнозы по его состоянию.
По неподтвержденной информации местных СМИ потерпевший - руководитель проектного комитета Сыктывкарского педагогического колледжа им. И. А. Куратова Андрей Бурдаев.