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47 минут назад

Мужчина поджег себя у здания педколледжа в Сыктывкаре и попал на видео

Александр Кузьмин

52-летний мужчина поджег себя у здания педколледжа имени Куратова. Пострадавшего госпитализировали. Видео публикует telegram-канал «Mash».

Инцидент произошел 21 марта около 15:30 около педагогического колледжа на Октябрьском проспекте.

Как сообщили в Минздраве Коми, пострадавший мужчина находится в реанимации Эжвинской городской больницы. У него 60% поражения тканей, ожоги второй степени. Пока врачи не делают прогнозы по его состоянию.

По неподтвержденной информации местных СМИ потерпевший - руководитель проектного комитета Сыктывкарского педагогического колледжа им. И. А. Куратова Андрей Бурдаев.

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