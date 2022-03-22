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49 минут назад

Спасатели пока не обнаружили тела пассажиров разбившегося на юге Китая самолета

Елена Прошина

Спасатели пока не обнаружили выживших или тела пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. Судно потерпело крушение на юге КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Спасатели не нашли тела пассажиров разбившегося в КНР самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации телеканала, который ссылается на сообщения спасателей, на месте крушения были обнаружены обломки самолета. Уточняется, что поблизости не было ни пропавших без вести пассажиров, ни членов экипажа.

Издание уточняет, что спасатели смогли найти некоторые личные вещи пассажиров, например, обгоревшие кошельки и документы. Авиакомпания ранее заявила, что на борту судна не было иностранных пассажиров.

Спасатели продолжают поиск пассажиров и членов экипажа. Как уточняет китайское телевидение, поисково-спасательные работы осложняются погодными условиями, так как сегодня в регионе обещают дождь. Кроме того, поиски проходят в горной местности, которая создает проблемы для продвижения по территории.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушения на юге Китая. Самолет направлялся из Куньмина в Гуанчжоу. Падение судна вызвало сильный лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

Происшествия,Катастрофы,
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