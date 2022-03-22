Спасатели не нашли тела пассажиров разбившегося в КНР самолета

Спасатели пока не обнаружили выживших или тела пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. Судно потерпело крушение на юге КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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По информации телеканала, который ссылается на сообщения спасателей, на месте крушения были обнаружены обломки самолета. Уточняется, что поблизости не было ни пропавших без вести пассажиров, ни членов экипажа.

Издание уточняет, что спасатели смогли найти некоторые личные вещи пассажиров, например, обгоревшие кошельки и документы. Авиакомпания ранее заявила, что на борту судна не было иностранных пассажиров.

Спасатели продолжают поиск пассажиров и членов экипажа. Как уточняет китайское телевидение, поисково-спасательные работы осложняются погодными условиями, так как сегодня в регионе обещают дождь. Кроме того, поиски проходят в горной местности, которая создает проблемы для продвижения по территории.