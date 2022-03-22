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1 час назад

Опубликовано видео с места, где обнаружили тело школьника в Невинномысске

Александр Кузьмин

Следственный комитет опубликовал видео с места, где было найдено тело 12-летнего школьника в Невинномысске. Мальчик днем ушел на прогулку с одноклассницей, но так и не встретился с ней.

Известно, что в последний раз на камерах видеонаблюдения подросток «засветился» в обед: он разговаривал со сверстниками. А дальше его след терялся.

На поиски парня, кроме спецслужб, подключились и поисковики-волонтеры. Вскоре мальчика нашли мертвым. Школьник скончался от ножевых ранений - его тело обнаружили на пустынном поле неподалеку от города.

Предполагаемым убийцей оказался 15-летний подросток, с которым погибший до этого был знаком. Ребята вместе играли по интернету компьютерные игры. Мальчишкам, якобы, нравилась одна и та же девочка, из-за чего подросток решил расправиться с соперником.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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