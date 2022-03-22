Опубликовано видео с места, где обнаружили тело школьника в Невинномысске

Следственный комитет опубликовал видео с места, где было найдено тело 12-летнего школьника в Невинномысске. Мальчик днем ушел на прогулку с одноклассницей, но так и не встретился с ней.

Известно, что в последний раз на камерах видеонаблюдения подросток «засветился» в обед: он разговаривал со сверстниками. А дальше его след терялся.

На поиски парня, кроме спецслужб, подключились и поисковики-волонтеры. Вскоре мальчика нашли мертвым. Школьник скончался от ножевых ранений - его тело обнаружили на пустынном поле неподалеку от города.