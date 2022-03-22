Мужчина спас утопающего и застрелил его в тот же день

В США избежал наказания мужчина, который спас утопающего, а затем застрелил его в тот же день. Об этом сообщает New York Post.

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По данным следствия, 29-летний Натан Дрю Морган катался с приятелем на гидроцикле по озеру Кеоуи в штате Южная Каролина во вторник, 15 марта. В какой-то момент гидроцикл перевернулся, и молодые люди оказались в воде без спасательных жилетов.

Мужчина, заметивший происшествие, направился к ним на понтонном катере и помог выбраться на борт. Однако Морган начал вести себя агрессивно и бросился на спасителя с кулаками. Мужчина столкнул спасенного обратно в воду, а, когда тот снова выбрался и полез в драку, выстрелил ему в грудь из пистолета и убил на месте. Прокуратура штата постановила, что стрелявший действовал в рамках необходимой самообороны и отпустила его.

«Я никогда не видел и даже не слышал ни о чем подобном. Невероятная история, особенно для этих мест. Какое-то безумие», — сказал в интервью по поводу случившегося местный житель.