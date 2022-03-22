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1 час назад

Алексея Навального признали виновным в мошенничестве и оскорблении судьи

ТАССТАССиещё 15

Лефортовский суд Москвы во вторник признал Алексея Навального виновным по новому делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.

Навального признали виновным в оскорблении судьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана", - зачитала приговор судья Маргарита Котова.

Суд признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи.

"Навальный совершил действия, выразившиеся в открытом неуважении к суду", - сказала судья.

Суд во вторник начал оглашение приговора в отношении Навального в ходе выездного заседания суда в колонии города Покрова Владимирской области. В установочной части судья Котова огласила вывод о признании блогера виновным по всем вменяемым ему эпизодам мошенничества и оскорблении суда во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Наказание Навальному будет назначено в завершающей части приговора после того, как суд обобщит собранные по делу доказательства.

Происшествия,Игнат Артеменко,Маргарита Котова,Алексей Навальный,
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