Навального признали виновным в оскорблении судьи

Суд во вторник начал оглашение приговора в отношении Навального в ходе выездного заседания суда в колонии города Покрова Владимирской области. В установочной части судья Котова огласила вывод о признании блогера виновным по всем вменяемым ему эпизодам мошенничества и оскорблении суда во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко.