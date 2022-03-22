Навального признали виновным в оскорблении судьи

Лефортовский суд Москвы во вторник признал Алексея Навального виновным по новому делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.
"Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана", - зачитала приговор судья Маргарита Котова.
Суд признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи.
"Навальный совершил действия, выразившиеся в открытом неуважении к суду", - сказала судья.
Суд во вторник начал оглашение приговора в отношении Навального в ходе выездного заседания суда в колонии города Покрова Владимирской области. В установочной части судья Котова огласила вывод о признании блогера виновным по всем вменяемым ему эпизодам мошенничества и оскорблении суда во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко.
Наказание Навальному будет назначено в завершающей части приговора после того, как суд обобщит собранные по делу доказательства.