Россиян предупредили о «санкционных» уловках мошенников

Мошенники используют информацию о международных санкциях для хищения денег у россиян, предупредили в МВД РФ.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала агентству ТАСС, что в регионах участились случаи эксплуатации актуальной новостной повестки для обмана россиян с целью хищения денег с банковских карт.

Мошенники пытаются узнать данные карты, рассказывая потенциальным жертвам о вероятности отключении кредитно-финансовых учреждений России от международной платежной системы или якобы полном запрете на снятие наличных со счетов, а также глобальной блокировке банковских операций из-за санкций.

Некоторых потерпевших убеждали успеть взять кредит по низкой процентной ставке и перевести его на специальный безопасный «антикризисный» счет, на самом деле принадлежащий мошенникам.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.