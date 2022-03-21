Россиян предупредили о «санкционных» уловках мошенников

Мошенники используют информацию о международных санкциях для хищения денег у россиян, предупредили в МВД РФ.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала агентству ТАСС, что в регионах участились случаи эксплуатации актуальной новостной повестки для обмана россиян с целью хищения денег с банковских карт.
Мошенники пытаются узнать данные карты, рассказывая потенциальным жертвам о вероятности отключении кредитно-финансовых учреждений России от международной платежной системы или якобы полном запрете на снятие наличных со счетов, а также глобальной блокировке банковских операций из-за санкций.
Некоторых потерпевших убеждали успеть взять кредит по низкой процентной ставке и перевести его на специальный безопасный «антикризисный» счет, на самом деле принадлежащий мошенникам.
По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
В МВД призвали граждан внимательнее относиться ко всем сообщениям и звонкам с требованием совершить какую-либо финансовую операцию. В случае выявления противоправных действий со стороны мошенников следует незамедлительно сообщить об этом в полицию.