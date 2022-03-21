В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении с серной кислотой

Сотрудники уголовного розыска в подмосковном Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в нападении с серной кислотой на пару молодых людей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений троим гражданам, один из которых несовершеннолетний», — указала она.

Представитель ведомства добавила, что в настоящее время сотрудники полиции проводят обыски по месту проживания задержанного. Было возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Предварительное расследование продолжается.