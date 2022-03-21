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40 минут назад

СК возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона

Вероника Полынина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона.

СК возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона
Фото: РамблерРамблер

Гордон подозревается в преступлениях, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса РФ: публичных призывах к развязыванию агрессивной войны; действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях российских ВС.

«Установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она добавила, что Гордон под видом достоверной информации распространил заведомо ложные сообщения о бомбардировках и обстрелах российской армией гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины.

СК проводит необходимые следственные действия и экспертизы и планирует объявить журналиста в розыск.

Происшествия,Дмитрий Гордон,Светлана Петренко,Следственный комитет,
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