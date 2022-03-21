СК возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона

«Установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.