СК возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Гордон подозревается в преступлениях, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса РФ: публичных призывах к развязыванию агрессивной войны; действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях российских ВС.
«Установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она добавила, что Гордон под видом достоверной информации распространил заведомо ложные сообщения о бомбардировках и обстрелах российской армией гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины.
СК проводит необходимые следственные действия и экспертизы и планирует объявить журналиста в розыск.