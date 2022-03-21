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39 минут назад

Сноубордист пропал на высоте 4,7 тысячи метров на Эльбрусе

Lenta.ruLenta.ru

Спасатели выдвинулись на поиски сноубордиста, пропавшего на высоте 4,7 тысячи метров на Эльбрусе. Об этом сообщает РИА Новости.

Сноубордист пропал на высоте 4,7 тысячи метров на Эльбрусе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, путешественник перестал выходить на связь с 12 часов дня по московскому времени в понедельник, 21 марта. Предположительно, сноубордист пропал в районе скал Пастухова.

В поисково-спасательных работах приняли участие шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее в марте группа российских туристов попала под снежную лавину в горах Бурятии — снежная масса сошла на перевале Пушкина в Окинском районе. В результате происшествия один человек погиб.

Происшествия,МЧС России,
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