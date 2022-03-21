Сноубордист пропал на высоте 4,7 тысячи метров на Эльбрусе

Спасатели выдвинулись на поиски сноубордиста, пропавшего на высоте 4,7 тысячи метров на Эльбрусе. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, путешественник перестал выходить на связь с 12 часов дня по московскому времени в понедельник, 21 марта. Предположительно, сноубордист пропал в районе скал Пастухова.

В поисково-спасательных работах приняли участие шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.