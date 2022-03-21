Сноубордист пропал на высоте 4,7 тысячи метров на Эльбрусе

Спасатели выдвинулись на поиски сноубордиста, пропавшего на высоте 4,7 тысячи метров на Эльбрусе. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, путешественник перестал выходить на связь с 12 часов дня по московскому времени в понедельник, 21 марта. Предположительно, сноубордист пропал в районе скал Пастухова.
В поисково-спасательных работах приняли участие шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Ранее в марте группа российских туристов попала под снежную лавину в горах Бурятии — снежная масса сошла на перевале Пушкина в Окинском районе. В результате происшествия один человек погиб.