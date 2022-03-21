Мужчина упал с Крылатского моста в Москву-реку

На западе столицы спасли мужчину, упавшего с моста в Москву-реку. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Как только на поисково-спасательную станцию «Кунцево» поступило сообщение о падении человека с Крылатского моста, дежурная смена спасателей немедленно отправилась на место происшествия.

— Специалисты обнаружили на поверхности воды, в 70 метрах от берега, мужчину без сознания. Человека подняли на борт катера, — говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что мужчина пришел в сознание во время оказания первой помощи. Пострадавшего доставили на берег и передали медикам для госпитализации.

— Причины происшествия будут выясняться полицией, — заключили в пресс-службе департамента.