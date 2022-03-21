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21 минуту назад

Подозреваемого в попытке изнасилования 19-летней россиянки задержали в Москве

В Москве задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в покушении на изнасилование 19-летней девушки. Об этом в понедельник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Подозреваемого в попытке изнасилования 19-летней россиянки задержали в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным следствия, 20 марта в лифте жилого дома на юге Москвы злоумышленник напал на потерпевшую и попытался над ней надругаться, однако завершить начатое не смог, так как девушка активно сопротивлялась и сообщила обо всем по телефону близким родственникам, которые сразу позвонили в полицию.

В результате борьбы лифт застрял. Когда сотрудники экстренных служб открыли двери кабины, подозреваемого встретили полицейские и отвезли в отдел. В отношении него возбудили дело по статьям 30 и 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

18 февраля сообщалось, что в Москве задержали 41-летнего педофила, пытавшегося надругаться над девочкой в машине.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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