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1 час назад

Москвичка застряла в лифте с насильником

Елена Прошина

Студентка в Москве подверглась насилию со стороны мужчины, с которым застряла в лифте. Видеозапись инцидента оказалась в распоряжении Telegram-канала «112».

Москвичка застряла в лифте с насильником
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, эпизод произошел на Корабельной улице в районе Нагатинского Затона. Студентка возвращалась домой ночью, когда в лифт с ней зашел строитель. Стоило дверям кабины закрыться, мужчина напал на девушку, начав к ней приставать.

Приезжие напали на москвича в подъезде и потребовали отдать им квартиру

Студентка оттолкнулась от стены ногой и вместе с насильником упала на пол, что привело к остановке лифта между этажами. В результате девушке все же удалось высвободиться из рук мужчины. О произошедшем она рассказала по телефону своей матери и диспетчеру.

В настоящий момент подозреваемого в нападении на студентку задержали. Им оказался 22-летний гражданин Узбекистана. Правоохранительные органы проводят по факту произошедшего проверку.

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