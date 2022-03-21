Москвичка застряла в лифте с насильником

Студентка в Москве подверглась насилию со стороны мужчины, с которым застряла в лифте. Видеозапись инцидента оказалась в распоряжении Telegram-канала «112».

Фото: ТАСС ТАСС

По данным издания, эпизод произошел на Корабельной улице в районе Нагатинского Затона. Студентка возвращалась домой ночью, когда в лифт с ней зашел строитель. Стоило дверям кабины закрыться, мужчина напал на девушку, начав к ней приставать.

Студентка оттолкнулась от стены ногой и вместе с насильником упала на пол, что привело к остановке лифта между этажами. В результате девушке все же удалось высвободиться из рук мужчины. О произошедшем она рассказала по телефону своей матери и диспетчеру.