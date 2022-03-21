В Ростовской области из-за ДТП ограничили движение по трассе М-4 "Дон"

Движение по трассе М-4 "Дон" перекрыто в южном направлении в Ростовской области из-за столкновения двух грузовиков. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
"В 15:50 мск в полицию поступило сообщение о том, что на 796-м км автодороги М-4 "Дон" произошло столкновение двух большегрузных автомобилей. В данный момент движение на юг перекрыто", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента, добавили в отделе пропаганды.
Согласно фотографиям с места происшествия, которые предоставили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, на трассе происходит сильный пожар.