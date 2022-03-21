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1 час назад

Студентов арктического университета Мурманска эвакуировали из-за сообщения о минировании

ТАССТАССиещё 1

Студентов Мурманского арктического государственного университета эвакуировали из-за сообщения о минировании здания вуза. Сообщение поступило днем в понедельник, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Студентов арктического университета Мурманска эвакуировали из-за сообщения о минировании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поступило письмо о минировании одного из корпусов МАГУ. К месту происшествия стянуты экстренные службы", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, из корпуса вуза эвакуируются студенты.

Корпус МАГУ находится в центре Мурманска. Мурманский арктический государственный университет - крупнейший и старейший вуз за Полярным кругом. В 2017 году университет получил статус опорного вуза России, имеет несколько филиалов в регионе. Всего в нем обучаются несколько тысяч студентов.

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