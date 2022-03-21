Студентов арктического университета Мурманска эвакуировали из-за сообщения о минировании

"Поступило письмо о минировании одного из корпусов МАГУ. К месту происшествия стянуты экстренные службы", - сказал собеседник агентства.

Корпус МАГУ находится в центре Мурманска. Мурманский арктический государственный университет - крупнейший и старейший вуз за Полярным кругом. В 2017 году университет получил статус опорного вуза России, имеет несколько филиалов в регионе. Всего в нем обучаются несколько тысяч студентов.