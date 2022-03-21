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1 час назад

Такси разнесло на части после столкновения со столбом. Видео

Александр Кузьмин

Водитель такси не справился с управлением во время поездки по Ленинградскому шоссе. Машина ударилась о препятствие и вылетела на тротуар. Об аварии сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что препятствием для автомобиля стал фонарный столб. От удара у машины снесло всю верхнюю часть.

Источник «360» сообщил, что, по предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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