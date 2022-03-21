Такси разнесло на части после столкновения со столбом. Видео

Водитель такси не справился с управлением во время поездки по Ленинградскому шоссе. Машина ударилась о препятствие и вылетела на тротуар. Об аварии сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что препятствием для автомобиля стал фонарный столб. От удара у машины снесло всю верхнюю часть.