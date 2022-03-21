В Липецке на восьмилетнюю девочку упала глыба льда

Снежно-ледяная глыба упала на восьмилетнюю девочку у жилого дома на улице Липовской в Липецке, ребенок доставлен с тяжелыми травмами в Липецкую областную детскую больницу, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области.