В Липецке на восьмилетнюю девочку упала глыба льда

Снежно-ледяная глыба упала на восьмилетнюю девочку у жилого дома на улице Липовской в Липецке, ребенок доставлен с тяжелыми травмами в Липецкую областную детскую больницу, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области.
"Предварительно, она получила травму в результате падения снежно-ледяной массы в Липецке у дома №5/2 на улице Липовской. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - сообщила собеседница агентства.
Она уточнила, что информация о госпитализации ребенка 2014 года рождения поступила в полицию от врачей Липецкой областной детской больницы, у девочки диагностированы тяжелые травмы.