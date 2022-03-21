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2 часа назад

В Липецке на восьмилетнюю девочку упала глыба льда

ТАССТАСС

Снежно-ледяная глыба упала на восьмилетнюю девочку у жилого дома на улице Липовской в Липецке, ребенок доставлен с тяжелыми травмами в Липецкую областную детскую больницу, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области.

В Липецке на восьмилетнюю девочку упала глыба льда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предварительно, она получила травму в результате падения снежно-ледяной массы в Липецке у дома №5/2 на улице Липовской. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что информация о госпитализации ребенка 2014 года рождения поступила в полицию от врачей Липецкой областной детской больницы, у девочки диагностированы тяжелые травмы.

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