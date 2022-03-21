Мосгорсуд оставил без изменений приговор опальному отцу Сергию

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты на приговор бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и признал решение первой инстанции законным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Павла Бабикова, адвоката опального отца.

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По его словам, приговор Романова, осужденного на 3,5 года, оставили без изменений.

Ранее адвокат уверял, что в деяниях его подзащитного не было состава преступления. Кроме того, в ходе вынесения приговора были допущены существенные процессуальные нарушения, а выводы суда якобы не соотносились с материалами дела.