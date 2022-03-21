В Бразилии от последствий ливней погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, еще четверо пропали без вести в результате ливней в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает в понедельник телеканал Globo.

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В городе Петрополис, в горных районах штата, где в феврале от последствий ливней погибли более 230 человек, спасатели обнаружили тела пяти жертв нового удара стихии. По данным префектуры, в разных районах города за 12 часов с вечера воскресенья выпало от 307 до 370 мм осадков. В день февральской трагедии в Петрополисе выпало 260 мм осадков. На место происшествия направлены спасательные службы.

Еще два человека погибли в курортном городе Ангра-дус-Рейс на южном побережье штата Рио-де-Жанейро.