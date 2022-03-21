Названа возможная причина крушения Boeing 737 в Китае

Причиной падения в Китае пассажирского Boeing 737 авиакомпания China Eastern Airlines мог стать отказ двигателя. Об этом со ссылкой на китайскую газету «Хуаньцю шибао» пишет ТАСС.

Сегодня Boeing 737 компании China Eastern Airlines разбился в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На его борту, по уточненным данным, находились 132 человека - 123 пассажира и девять членов экипажа. Информации о жертвах пока нет. На месте падения лайнера в гористой местности начался лесной пожар.

По словам авиационного эксперта, главного редактора издания Aerospace Knowledge Ван Янъаня, делать выводы о причинах произошедшего пока рано, нужно дождаться, когда будут найдены и расшифрованы черные ящики.

«Если судить по информации о самолете, то у нас нет данных о переговорах пилотов с диспетчерами. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом», - пояснил он.

По данным FlightRadar24, рейс MU 5735 вылетел из аэропорта Куньмин Чаншуй в провинции Юньнань на юго-западе Китая в 13:15 по местному времени и должен был прибыть в Гуанчжоу, провинция Гуандун на юге Китая, в 15:07. Во время полета контакт наземных служб с воздушным судном был утрачен, пишет «Московский комсомолец».