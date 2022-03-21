Два поезда столкнулись в Тунисе. Как сообщает «Говорит Москва», в результате происшествия пострадали по меньшей мере 72 человека.
Как сообщает «МИР 24», число жертв может составлять 95 человек. В основном пассажиры получили легкие ранения. Представитель гражданской обороны Моэз Треа уточнил, что один из составов перевозил пассажиров, а второй был пуст. По его словам, все пострадавшие уже доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь.
На месте уже работают сотрудники экстренных служб, причина происшествия уточняется.
Напомним, что накануне 25 человек погибли в результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у берегов Туниса. Известно, что большинство погибших людей были выходцами из Сирии.