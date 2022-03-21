Упавший с 11-го этажа россиянин зацепился ногой за лестницу и выжил

В Нижегородской области столяр упал с высоты 11-го этажа, но зацепился ногой за пожарную лестницу и выжил. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда региона.

17 марта 46-летний россиянин устанавливал москитную сетку на окно с внешней стороны офисного здания. Перед этим ему нужно было снять с проема защитную стальную решетку, при демонтаже которой он и сорвался. При падении столяр зацепился ногой за пожарную лестницу и повис на высоте девятого этажа, что спасло ему жизнь.