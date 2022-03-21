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1 час назад

Упавший с 11-го этажа россиянин зацепился ногой за лестницу и выжил

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В Нижегородской области столяр выжил при падении с 11-го этажа, зацепившись за лестницу

Упавший с 11-го этажа россиянин зацепился ногой за лестницу и выжил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Нижегородской области столяр упал с высоты 11-го этажа, но зацепился ногой за пожарную лестницу и выжил. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда региона.

17 марта 46-летний россиянин устанавливал москитную сетку на окно с внешней стороны офисного здания. Перед этим ему нужно было снять с проема защитную стальную решетку, при демонтаже которой он и сорвался. При падении столяр зацепился ногой за пожарную лестницу и повис на высоте девятого этажа, что спасло ему жизнь.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, множественными переломами костей, позвоночника и ребер и другими повреждениями.

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