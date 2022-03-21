Главное здание Петербургского госуниверситета эвакуировали из-за сообщения о минировании

Главное здание Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в понедельник. Это уже шестая эвакуация университета с начала марта, в предыдущие разы угроз не обнаружили.

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"21 марта поступило сообщение о заминировании здания СПбГУ по адресу: Университетская наб., 7-9 (главное здание Университета). Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на место вызваны экстренные службы для проведения соответствующей проверки.

Позже пресс-служба сообщила, что проверка завершилась, угроз не обнаружено. Сотрудники и обучающиеся вернулись в здание.