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4 часа назад

Главное здание Петербургского госуниверситета эвакуировали из-за сообщения о минировании

ТАССТАСС

Главное здание Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в понедельник. Это уже шестая эвакуация университета с начала марта, в предыдущие разы угроз не обнаружили.

Главное здание Петербургского госуниверситета эвакуировали из-за сообщения о минировании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"21 марта поступило сообщение о заминировании здания СПбГУ по адресу: Университетская наб., 7-9 (главное здание Университета). Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на место вызваны экстренные службы для проведения соответствующей проверки.

Позже пресс-служба сообщила, что проверка завершилась, угроз не обнаружено. Сотрудники и обучающиеся вернулись в здание.

В новость внесены изменения (13:03 мск) - добавлена информация о завершении эвакуации и отсутствии угроз в здании.

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