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18 минут назад

В Петербурге Nissan перевернулся и лёг на рельсы. Видео

Александр Кузьмин

Nissan перевернулся и лёг на рельсы на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Момент ДТП попал на видео, оно опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Легковой автомобиль лёг на крышу прямо на трамвайных путях.

«Крутило их неплохо, по ходу, я вышел из трамвая и нашел телефон женщины метров за 150 от машины на путях», — рассказывает очевидец Артём.

На видео другого очевидца — выпавшая из машины одежда, также в нескольких десятках метров.

Происшествия,Видео,
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