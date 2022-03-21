В Петербурге Nissan перевернулся и лёг на рельсы. Видео

Nissan перевернулся и лёг на рельсы на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Момент ДТП попал на видео, оно опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Легковой автомобиль лёг на крышу прямо на трамвайных путях.

«Крутило их неплохо, по ходу, я вышел из трамвая и нашел телефон женщины метров за 150 от машины на путях», — рассказывает очевидец Артём.