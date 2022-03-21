Трех россиян облили кислотой в подъезде дома

В Домодедове Московской области неизвестный облил кислотой трех человек в подъезде жилого дома. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 21 марта.

Фото: ТАСС ТАСС

В результате нападения злоумышленника пострадали 26-летние парень и девушка, а также 11-летний ребенок. Россиян доставили в больницу.

По сведениям Telegram-канала Mash, у несовершеннолетнего пострадали кисти рук, у молодого человека химические ожоги лица шеи и рук, у девушки — ожоги глаз, лица, рук и бедра.

Предполагается, что неизвестный действовал из мести. В настоящее время сотрудники полиции выясняют подробности случившегося.