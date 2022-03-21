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42 минуты назад

Под Керчью вблизи жилых домов разминируют авиабомбу времен Великой Отечественной войны

ТАССТАСС

Часть жителей поселка Героевское под Керчью эвакуировали и попросили исключить посещение нескольких улиц, вблизи которых в понедельник уничтожат 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Под Керчью вблизи жилых домов разминируют авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"21 марта 2022 года вблизи поселка Героевское сотрудниками специального морского отряда МЧС будут проведены мероприятия по уничтожению взрывоопасного предмета времен ВОВ (авиабомба SС-50). В связи с тем, что обнаруженный взрывоопасный предмет не подлежит транспортировке, его уничтожение будет осуществлено на месте обнаружения (за пределами населенного пункта)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в зону радиуса действия взрывоопасного предмета попадают домовладения, расположенные по улицам: Галины Петровой, Денисова, Рубежная и переулка Генерала Косоногова.

"Призываю жителей и гостей города соблюдать спокойствие, а также исключить посещение данного района в период времени с 10:00 до 15:00 часов 21 марта. Жители домовладений, попадающих в зону действия взрывоопасного предмета, эвакуированы из зоны действия взрывоопасного предмета", - уточнил Брусаков.

Он подчеркнул, что жизни горожан ничего не угрожает.

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками. С ноября 1941 по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего советского форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики. Крым освободили весной 1944 года.

Происшествия,Галина Петрова,
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