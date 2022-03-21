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53 минуты назад

В Челябинской области во время снегопада произошла авария с участием 15 автомобилей

ТАССТАССиещё 1

Снегопад, прошедший в Челябинской области в понедельник утром, способствовал столкновению 15 автомобилей в Златоусте. Пострадавших в результате аварии нет, говорится в сообщении, распространенном отделением пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по региону.

В Челябинской области во время снегопада произошла авария с участием 15 автомобилей
Фото: REUTERSREUTERS

"На территории области выпали осадки в виде снега. <…> В Златоусте по улице Трактовой водители легковых транспортных средств не выбрали безопасные условия движения во время снегопада. В данном происшествии повреждены 15 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших в ДТП нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что во время езды необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Происшествия,ГИБДД,
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