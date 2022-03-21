В Сумах локализовали утечку аммиака на химзаводе

Аварийная ситуация с утечкой аммиака на заводе «Сумыхимпром» в Сумах была локализована. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает РИА Новости.
Ранее об утечке аммиака на «Сумыхимпроме» сообщал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, зона поражения составила около двух с половиной километров, а под угрозой оказалось село Новоселица.
До этого Минобороны России предупреждало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации с химатаками в Сумах и поселке Котлярово. В частности, в ведомстве заявили, что на заводе «Сумыхимпром» украинскими военными были заминированы хранилища с аммиаком и хлором.