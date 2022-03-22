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52 минуты назад

В Невинномысске подростка задержали по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика

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В Невинномысске расследуют убийство 12-летнего мальчика — задержан 14-летний подросток, который, как предполагает следствие, нанес ему смертельные раны.

В Невинномысске задержали 14-летнего подростка по подозрению в убийстве
Фото: Следственный комитет Российской ФедерацииСледственный комитет Российской Федерации

Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Ставропольскому краю.12-летний мальчик пропал 20 марта — он не вернулся домой. Его искали полицейские и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

В ходе поисковых работ тело мальчика обнаружили в лесополосе 21 марта, на нем были ножевые ранения. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, вскоре преступление было раскрыто по горячим следам.

Следствие выяснило, что 20 марта погибший мальчик встретился на улице Невинномысска с 14-летним подростком, а затем они отправились к месту, расположенному за городом. Там подросток нанес мальчику травмы ножом, от которых тот скончался на месте. Как сообщает телеграм-канал «112», в день своего исчезновения мальчик отправился на встречу с одноклассницей.

Подросток, с которым он учился в одной школе, позвал его на разговор в лес, потому что якобы приревновал к нему девочку. Та узнала, что друг исчез, и рассказала о своей последней встрече с ним маме. Однако эта информация не подтверждена в официальных источниках.

Происшествия,Массаж,Следственный комитет,
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