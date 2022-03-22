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1 час назад

На северо-западе Москвы загорелся автобус

ТАССТАССиещё 4

Возгорание автобуса произошло на улице Свободы на северо-западе Москвы, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На северо-западе Москвы загорелся автобус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На ул. Свободы, в районе д. 71, к. 3, произошло возгорание автобуса перевозчика Московской области. На месте работают оперативные службы. <...> По предварительной информации, автобус был без пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автобуса и оперативные службы города ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Движение транспорта в сторону центра города осуществляется по одной полосе. Водителям рекомендуется объезжать место инцидента.

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