На северо-западе Москвы загорелся автобус

Возгорание автобуса произошло на улице Свободы на северо-западе Москвы, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"На ул. Свободы, в районе д. 71, к. 3, произошло возгорание автобуса перевозчика Московской области. На месте работают оперативные службы. <...> По предварительной информации, автобус был без пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автобуса и оперативные службы города ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
Движение транспорта в сторону центра города осуществляется по одной полосе. Водителям рекомендуется объезжать место инцидента.