Ученые из Севастополя обнаружили после 2014 года повышенное содержание концентраций радионуклидов похожие на вещества из чернобыльской зоны. Об этом сообщает ТАСС.

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«В северо-западной [части] Азовского моря [фиксировалось повышение концентраций радионуклидов после 2014 года], в Каркинитском заливе», — заявили специалисты Института биологии южных морей РАН.

Предположительно эти вещества попали вместе с днепровской водой. По словам ученых, вода могла пройти самотеком через Херсонскую область из-за перекрытия канала.

Руководитель отдела радиационной и химической биологии ИнБЮМ Наталья Мирзоева уточнила, что вещества могли попасть в Днепр из чернобыльской зоны, так как через нее протекает река Припять — один из денпровских притоков. Отмечается, что до 2014 года основая часть воды протекала через Северо-Крымский канал и впадала в Черное море у побережья Крыма. Однако после его перекрытия Украиной вода стала поступать через Херсонскую область.

«Крымский канал до 2014 года был у нас поставщиком растворенных радионуклидов. Ждем, что мы увидим сейчас — больше ли, на том же ли уровне», — подытожила Мирзоева.

Украина перекрыла канал, по которой вода поступала в Крым из Херсонской области, в мае 2014 года. Отмечается, что восемь лет жители региона получали воду из местных источников.

В конце февраля военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Чернобыльская атомная электростанция (АЭС) могла использоваться для диверсий силами националистических батальонов Украины.