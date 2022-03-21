Ярославский вокзал "заминировали"

Утром 21 марта на Ярославский вокзал поступило сообщение об угрозе взрыва. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 21 марта.

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— В пригородном зале ожидания была произведена эвакуация, — передает собеседник «ВМ».

В начале марта неизвестные сообщили о «минировании» московского аэропорта Шереметьево. Однако проверка выявила отсутствие взрывоопасных веществ на территории аэропорта.

11 марта сообщалось, что ФСБ, МВД и СК, а также КГБ Белоруссии задержали восемь человек за письма с ложными угрозами минирования. Задержания, как уточняется, произошли на территории России и Белоруссии. Возраст участников интернет-сообщества составляет от 13 лет до 21 года.

15 марта на Курский вокзал поступило сообщение об угрозе взрыва. При этом руководство вокзала решило не проводить эвакуацию людей. Курский вокзал продолжил работу в штатном режиме.