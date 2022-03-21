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1 час назад

Появилось видео спасательной операции в Ярославле после обрушения здания

Александр Кузьмин

Обрушение в здании магазина «Ароматный мир» произошло на улице Депутатская в Ярославле. Кадры спасательной операции появилось в telegram-канале «360tv» со ссылкой на МЧС.

Сообщается, что в результате инцидента погиб один человек и восемь пострадали.

«В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ обрушилась крыша. Там находились рабочие, 14 человек. К сожалению, есть погибший. 8 человек госпитализированы», - сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Происшествия,Видео,Михаил Евраев,Телеканал "360° Подмосковье",
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