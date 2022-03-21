Появилось видео спасательной операции в Ярославле после обрушения здания

«В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ обрушилась крыша. Там находились рабочие, 14 человек. К сожалению, есть погибший. 8 человек госпитализированы», - сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.