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1 час назад

Сильный ветер перевернул газель в Новороссийске. Видео

Александр Кузьмин

Шквалистый ветер с северо-востока обрушился на Новороссийск, переворачивая на своем пути остановки и автомобили. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как грузовая газель сначала сильно раскачивается воздействием сильного ветра, после чего опрокидывается. Сообщается, что власти Новороссийска ввели на территории города-героя режима повышенной готовности. Все службы переведены в режим экстренного реагирования. Организованы круглосуточные дежурства, пункты обогрева, резервные источники электропитания и запасы топлива. Все службы готовы к ликвидации возможных последствий ЧС.

Происшествия,Видео,
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