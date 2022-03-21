Сильный ветер перевернул газель в Новороссийске. Видео

Шквалистый ветер с северо-востока обрушился на Новороссийск , переворачивая на своем пути остановки и автомобили. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как грузовая газель сначала сильно раскачивается воздействием сильного ветра, после чего опрокидывается. Сообщается, что власти Новороссийска ввели на территории города-героя режима повышенной готовности. Все службы переведены в режим экстренного реагирования. Организованы круглосуточные дежурства, пункты обогрева, резервные источники электропитания и запасы топлива. Все службы готовы к ликвидации возможных последствий ЧС.