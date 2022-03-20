Иркутская школьница пропала по дороге в школу

В Иркутске продолжаются поиски пропавшей 18 марта 14-летней школьницы. Ребенка разыскивают как волонтеры, так и полиция. По факту ее исчезновения заведено уголовное дело. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

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«Следственным отделом по Кировскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летней Любови Воронцовой по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что школьницу последний раз видели 18 марта, перед тем как она ушла в школу. По данным журналистов, на уроках девочки не было.