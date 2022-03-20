Иркутская школьница пропала по дороге в школу

В Иркутске продолжаются поиски пропавшей 18 марта 14-летней школьницы. Ребенка разыскивают как волонтеры, так и полиция. По факту ее исчезновения заведено уголовное дело. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на региональное управление СК РФ.
«Следственным отделом по Кировскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летней Любови Воронцовой по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - заявили в ведомстве.
Отмечается, что школьницу последний раз видели 18 марта, перед тем как она ушла в школу. По данным журналистов, на уроках девочки не было.
Агентство РИА «Новости» сообщило ранее, что более 70 человек задействованы в поисках восьмиклассницы. В поисковой операции участвуют представители силовых ведомств, волонтеры и местные жители.