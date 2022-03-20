Москвичка оставила новорожденного ребенка в мусорке

Прокуратура Москвы сообщает, что установлена женщина, оставившая в мусорном контейнере тело своего новорожденного ребенка. Об этом пишет ТАСС.

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«37-летняя женщина, оставившая тело ребенка, установлена. Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")», - говорится в сообщении прокуратуры.

СМИ сообщили ранее, что 20 марта рядом с жилым домом на улице Красная Пресня в мусорном баке было обнаружено тело младенца мужского пола.

«Лента.ру» отмечает, что такие случаи в Москве не редкость. В начале марта полицейские задержали 38-летнюю женщину, бросившую сумку с новорожденным сыном на автостоянке.

Ребенка, на руке которого была бирка с соответствующими данными (рост, вес, дата рождения, сведения о родителях), обнаружили прохожие. Мальчика госпитализировали.

Его мать на допросе рассказала, что прекратила жить с отцом малыша, так как тот постоянно пил. Она решила не оставлять себе ребенка и бросить его на улице.