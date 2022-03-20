Москвичка оставила новорожденного ребенка в мусорке

Прокуратура Москвы сообщает, что установлена женщина, оставившая в мусорном контейнере тело своего новорожденного ребенка. Об этом пишет ТАСС.
«37-летняя женщина, оставившая тело ребенка, установлена. Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")», - говорится в сообщении прокуратуры.
СМИ сообщили ранее, что 20 марта рядом с жилым домом на улице Красная Пресня в мусорном баке было обнаружено тело младенца мужского пола.
«Лента.ру» отмечает, что такие случаи в Москве не редкость. В начале марта полицейские задержали 38-летнюю женщину, бросившую сумку с новорожденным сыном на автостоянке.
Ребенка, на руке которого была бирка с соответствующими данными (рост, вес, дата рождения, сведения о родителях), обнаружили прохожие. Мальчика госпитализировали.
Его мать на допросе рассказала, что прекратила жить с отцом малыша, так как тот постоянно пил. Она решила не оставлять себе ребенка и бросить его на улице.
Против нее возбудили уголовное дело статье 106 («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ.