Под завалами обрушившегося здания в Ярославле могут быть люди

Агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Ярославля, сообщает, что под завалами обрушившегося в городе здания могут оставаться люди.
«Под завалами могут быть люди, идет работа по их поиску», - заявил источник.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев написал ранее в своем Telegram-канале, что в находящемся на реконструкции магазине из-за ремонтных работ рухнула крыша.
В аварийном здании находилось 14 человек строителей. Один из них погиб на месте происшествия. Восемь рабочих госпитализированы, в том числе один в крайне тяжелом состоянии.
Мэр Ярославля Владимир Волков в своем Telegram-канале рассказал, что ремонтные работы были заказаны владельцем помещения. Он полагает, что «это нарушение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ. Но окончательные выводы предстоит сделать следствию».
Отмечается, что делом займутся лучшие региональные специалисты.
«В настоящее время на место происшествия выехали наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления СК России по Ярославской области, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - цитирует «КоммерсантЪ» пресс-службу СК.