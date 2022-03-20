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9 минут назад

Под завалами обрушившегося здания в Ярославле могут быть люди

Майк Габриелян

Агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Ярославля, сообщает, что под завалами обрушившегося в городе здания могут оставаться люди.

Под завалами обрушившегося здания в Ярославле могут быть люди
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Под завалами могут быть люди, идет работа по их поиску», - заявил источник.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев написал ранее в своем Telegram-канале, что в находящемся на реконструкции магазине из-за ремонтных работ рухнула крыша.

В аварийном здании находилось 14 человек строителей. Один из них погиб на месте происшествия. Восемь рабочих госпитализированы, в том числе один в крайне тяжелом состоянии.

Мэр Ярославля Владимир Волков в своем Telegram-канале рассказал, что ремонтные работы были заказаны владельцем помещения. Он полагает, что «это нарушение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ. Но окончательные выводы предстоит сделать следствию».

Отмечается, что делом займутся лучшие региональные специалисты.

«В настоящее время на место происшествия выехали наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления СК России по Ярославской области, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - цитирует «КоммерсантЪ» пресс-службу СК.

Происшествия,Михаил Евраев,Владимир Волков,Следственный комитет,Коммерсант,
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