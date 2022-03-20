В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Молодой волгоградец очаровал 48-летнюю москвичку, и теперь задержан по подозрению в мошенничестве на 9 млн

Кривое ЗеркалоКривое Зеркало

В Москве оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 22-летнего молодого человека, жителя Волгограда, временно проживающего в столице. Парень подозревается в мошенничестве.

Волгоградец задержан в Москве по подозрению в мошенничестве на сумму более 9 миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москва полковник внутренней службы Владимир Васенин, предварительно установлено, что 48-летняя жительница столицы познакомилась с молодым человеком. Через некоторое время новый знакомый женщины предложил реализовать имеющиеся у нее ювелирные изделия и дорогостоящие часы. Вероятно, молодой человек производил на москвичку самое лучшее впечатление – в общем, несколько странное предложение ее не смутило, она дала согласие и передала ему украшения. После этого мужчина перестал выходить на связь. Когда москвичка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Ущерб составил 9 млн 200 тысяч рублей.

Видео дня

Задержали подозреваемого в короткий срок. Выяснилось, что волгоградец похищенные вещи сдал в ломбарды, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. В отношении фигуранта уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Добавим, что 20 марта в ГУ МВД РФ по Волгоградской области сообщили об очередном случае мошенничества: аферист под видом банковского работника обманули 68-летнюю жительницу Краснооктябрьского района. Злоумышленник по телефону сообщил женщине, что в системе безопасности отобразилась информация о попытках снятия денег со счета. Чтобы избежать кражи сбережений, злоумышленник убедил свою жертву перевести деньги в «безопасную ячейку». Пенсионерка перечислила более 1,5 млн рублей на счета, который ей продиктовал звонивший.

Возбуждено и расследуются уголовное дело.

Сутками ранее мошенники похитили у волгоградцев более миллиона рублей. Более других потерял 43-летий электромонтер из Кировского района. Ранее на связь через сеть Интернет с потерпевшим вышел неизвестный, представившись сотрудником биржи, и под предлогом гарантированного заработка предложил инвестировать денежные средства. Соблазнившись якобы легким и быстром мужчина на протяжении четырех месяцев перечислял на счет, указанный мошенником, крупные суммы денег, однако впоследствии остался ни с чем. И без собственных кровных 800 тысячах рублей.

Происшествия,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители