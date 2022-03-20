Волгоградец задержан в Москве по подозрению в мошенничестве на сумму более 9 миллионов рублей

В Москве оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 22-летнего молодого человека, жителя Волгограда, временно проживающего в столице. Парень подозревается в мошенничестве.

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Как сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москва полковник внутренней службы Владимир Васенин, предварительно установлено, что 48-летняя жительница столицы познакомилась с молодым человеком. Через некоторое время новый знакомый женщины предложил реализовать имеющиеся у нее ювелирные изделия и дорогостоящие часы. Вероятно, молодой человек производил на москвичку самое лучшее впечатление – в общем, несколько странное предложение ее не смутило, она дала согласие и передала ему украшения. После этого мужчина перестал выходить на связь. Когда москвичка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Ущерб составил 9 млн 200 тысяч рублей.

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Задержали подозреваемого в короткий срок. Выяснилось, что волгоградец похищенные вещи сдал в ломбарды, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. В отношении фигуранта уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Добавим, что 20 марта в ГУ МВД РФ по Волгоградской области сообщили об очередном случае мошенничества: аферист под видом банковского работника обманули 68-летнюю жительницу Краснооктябрьского района. Злоумышленник по телефону сообщил женщине, что в системе безопасности отобразилась информация о попытках снятия денег со счета. Чтобы избежать кражи сбережений, злоумышленник убедил свою жертву перевести деньги в «безопасную ячейку». Пенсионерка перечислила более 1,5 млн рублей на счета, который ей продиктовал звонивший.

Возбуждено и расследуются уголовное дело.