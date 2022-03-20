Один человек погиб, 10 - пострадали в Ярославле

При проведении ремонтных работ в центре Ярославля на улице Андропова 20 марта днем обрушилось нежилое здание, сообщает ГТРК Ярославия.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области Источник: https://runews24.ru/incidents/20/03/2022/cf3b1479066cedfa67101852fec5bac4 Новости онлайн: http://runews24.ru/ пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области Источник: https://runews24.ru/incidents/20/03/2022/cf3b1479066cedfa67101852fec5bac4 Новости онлайн: http://runews24.ru/

По информации регионального управления МЧС, обвалилось перекрытие между подвалом и первым этажом. В момент обрушения в здании находились люди, велись ремонтные работы.

По предварительным данным, один человек погиб, 10 - пострадали и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В обрушившемся здании работают представители правоохранительных органов, спасатели, пожарные, скорая медицинская помощь.

На место происшествия также выехали прокурор Ярославля Александр Чеховской и прокурор Кировского района города Николай Моисеев.