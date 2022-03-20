Один человек погиб, 10 - пострадали в Ярославле

По информации регионального управления МЧС, обвалилось перекрытие между подвалом и первым этажом. В момент обрушения в здании находились люди, велись ремонтные работы.
По предварительным данным, один человек погиб, 10 - пострадали и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В обрушившемся здании работают представители правоохранительных органов, спасатели, пожарные, скорая медицинская помощь.
На место происшествия также выехали прокурор Ярославля Александр Чеховской и прокурор Кировского района города Николай Моисеев.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о строительной безопасности, а также о безопасности жизни и здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.