В городе Добрянка следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя

Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту гибели в городе Добрянка местного жителя при разборе нежилого дома.

Фото: Мосжилинспекция Мосжилинспекция

Предварительно установлено, что 19 марта 2022 года в городе Добрянка при разборе местным жителем заброшенного нежилого дома, произошло частичное обрушение конструкций.

В результате упавшей плитой перекрытия мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью.