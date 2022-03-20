В городе Добрянка следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя

Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту гибели в городе Добрянка местного жителя при разборе нежилого дома.
Предварительно установлено, что 19 марта 2022 года в городе Добрянка при разборе местным жителем заброшенного нежилого дома, произошло частичное обрушение конструкций.
В результате упавшей плитой перекрытия мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью.
В настоящее время назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.