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23 минуты назад

В городе Добрянка следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя

Новости Следственного комитета РФНовости Следственного комитета РФ

Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту гибели в городе Добрянка местного жителя при разборе нежилого дома.

В городе Добрянка следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя
Фото: МосжилинспекцияМосжилинспекция

Предварительно установлено, что 19 марта 2022 года в городе Добрянка при разборе местным жителем заброшенного нежилого дома, произошло частичное обрушение конструкций.

В результате упавшей плитой перекрытия мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью.

В настоящее время назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия,Следственный комитет,
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