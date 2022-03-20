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1 час назад

Бастрыкин поручил расследовать обстрелы школы в ЛНР

Lenta.ruLenta.ru

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в Луганской народной республике (ЛНР), а также минирование химического завода в Сумах и школы в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил расследовать обстрелы школы в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В СКР сообщили, что во время эвакуации людей в школе №2 города Рубежное Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из тяжелой артиллерии. Мирные жители не пострадали. Помимо прочего, Бастрыкин поручил расследовать минирование химического завода в Сумской области и школы в Николаевской области. Следователи должны собрать доказательную базу и определить всех причастных.

20 марта Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле украинской артиллерией здания школы с людьми во время эвакуации. Мирные жители переждали обстрел в подвале, после чего их вывезли в пункт приема беженцев. Всего, как отмечается, за ночь украинские военные четыре раза обстреливали территорию республики.

Ранее СКР пообещал установить всех причастных к совершению преступлений на территории Донбасса. В ведомстве рассказали, что с начала спецоперации на Украине было возбуждено более 80 уголовных дел.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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