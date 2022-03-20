Нетрезвый пациент напал на фельдшера скорой помощи в Петербурге

В Петербурге пьяный сотрудник благотворительной организации напал на фельдшера скорой помощи. Об инциденте, случившемся 19 марта, сообщает издание «Фонтанка».

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Прохожие вызвали карету скорой помощи к магазину на улице Восстания, чтобы помочь нетрезвому мужчине. Когда фельдшер начал осматривать его, пьяный пришел в себя и ударил медика несколько раз в грудь.

Пострадавшего работника скорой увезли в Александровскую больницу с ушибом грудной клетки. Дебошира отправили в отдел полиции.

Выяснилось, что ему 31 год, он работает сотрудником благотворительной организации: помогает взрослым с инвалидностью. Известно, что мужчина трудится давно, нареканий к нему ранее не было.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Побои», составили административный протокол о мелком хулиганстве. Он отпущен под подписку о невыезде.