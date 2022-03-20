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1 час назад

Смертельная авария с участием зерновоза на Кубани попала на видео

Александр Кузьмин

В соцсетях публикуют видео страшного ДТП на Кубани. Об этом передает "Фонтанка". ДТП произошло на трассе Новороссийск — Керчь, в районе перевала Волчьи Ворота, 10 марта, столкнулись КамАЗ, приспособленный для перевозки зерна, и от 11 до 17 автомобилей. 30-летний водитель КамАЗа на спуске потерял управление и въехал в пробку. Он скончался. По одной из версий, умер ещё до ДТП.

По данным «Живой Кубани», кроме зерновоза в ДТП участвовали 16 легковых и ещё одной грузовой автомобиль. Пострадали девять человек: семь были доставлены в больницу, двое от госпитализации отказались на месте ДТП, еще двое отказались от госпитализации после осмотра медицинскими работниками уже в медицинском учреждении.

Происшествия,Видео,
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