Смертельная авария с участием зерновоза на Кубани попала на видео

В соцсетях публикуют видео страшного ДТП на Кубани. Об этом передает "Фонтанка". ДТП произошло на трассе Новороссийск — Керчь, в районе перевала Волчьи Ворота, 10 марта, столкнулись КамАЗ, приспособленный для перевозки зерна, и от 11 до 17 автомобилей. 30-летний водитель КамАЗа на спуске потерял управление и въехал в пробку. Он скончался. По одной из версий, умер ещё до ДТП.