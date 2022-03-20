В субботу, 19 марта, петербуржцы стали свидетелями странной и жуткой картины. Они заметили мужчину, гуляющего с детской коляской по льду Малой Невы. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

«Родителя года» сняли на видео, ролик выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«По реке у набережной Макарова гулял человек с детской коляской. Приехали службы на воздушной подушке», - рассказали авторы.