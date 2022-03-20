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26 минут назад

Спасатели на воздушной подушке прогнали мужчину с коляской со льда Малой Невы. Видео

Александр Кузьмин

В субботу, 19 марта, петербуржцы стали свидетелями странной и жуткой картины. Они заметили мужчину, гуляющего с детской коляской по льду Малой Невы. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

«Родителя года» сняли на видео, ролик выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«По реке у набережной Макарова гулял человек с детской коляской. Приехали службы на воздушной подушке», - рассказали авторы.

На кадрах видно, что какое-то время мужчина продолжал уверенно идти по льду, несмотря на спасателей на хвосте. Однако в конце видео он все же свернул и направился в сторону берега.

Происшествия,Видео,
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