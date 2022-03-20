В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Мужчину застрелили возле бара на востоке Москвы

На востоке Москвы компания мужчин отмечала в баре покупку машины одним из собравшихся. Во время мероприятия между владельцем автомобиля и его знакомыми возник конфликт. Один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Об этом пишет Ren.tv.

Мужчину застрелили возле бара на востоке Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После убийства злоумышленник скрылся с места преступления.

Рядом с телом убитого эксперты обнаружили пять пистолетных гильз. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в столице задержан подозреваемый в убийстве главы компьютерной фирмы. Им оказался кондитер-кассир одного из московских заведений.

«Было очень много крови». Что известно о стрельбе в центре Москвы

Кондитер поссорился с предпринимателем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры он толкнул оппонента, тот упал и ударился головой об стену. После чего скончался на месте.

Происшествия,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители