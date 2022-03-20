Мужчину застрелили возле бара на востоке Москвы

На востоке Москвы компания мужчин отмечала в баре покупку машины одним из собравшихся. Во время мероприятия между владельцем автомобиля и его знакомыми возник конфликт. Один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Об этом пишет Ren.tv.

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После убийства злоумышленник скрылся с места преступления.

Рядом с телом убитого эксперты обнаружили пять пистолетных гильз. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в столице задержан подозреваемый в убийстве главы компьютерной фирмы. Им оказался кондитер-кассир одного из московских заведений.