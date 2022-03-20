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15 минут назад

Аналитик предупредила об опасности онлайн-оплат через VPN

Елена Прошина

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова предупредила об опасности оплаты товаров или услуг через непроверенный VPN на портале с аббревиатурой http в адресной строке ресурса. По ее мнению, в этом случае платежные данные могут быть получены провайдером VPN. Об этом пишет РИА «Новости».

Аналитик предупредила об опасности онлайн-оплат через VPN
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что важным условием безопасности платежей в Сети является применение SSL/TLS шифрования, о чем говорит аббревиатура https в адресной строке ресурса. У сайтов с http такой защиты нет, поэтому данные могут быть получены посторонними лицами.

«Это могут быть логины, пароли, реквизиты банковских карт. Если при оплате на таком сайте (http – ред.) у пользователя будет включен недоверенный VPN, нужно помнить, что трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные сервера, в результате чего платежные данные могут быть получены провайдером VPN. Когда сайт использует https, такой возможности, как правило, нет», - рассказала Лынова.

Она предупредила, что ни в коем случае не стоит доверять разнообразным бесплатным «VPN-сервисам, так как именно они практикуют монетизацию за счет сбора информации о пользователе и перепродаже ее третьим лицам за вознаграждение».

Россиянам рассказали, законно ли использовать VPN

Лынова добавила, что платные сервисы вкладываются в системы защиты, заботятся о конфиденциальности пользователей, но и они подвергаются кибератакам.

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