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22 минуты назад

Россиян предупредили о новых случаях мошенничества

Газета.RuГазета.Ru

Мошенники подстроились под текущие экономические условия и начали пользоваться желанием россиян купить дефицитные товары, пишут «Известия».

Россиян предупредили о новых случаях мошенничества
Фото: DepositphotosDepositphotos

Начали появляться случаи, когда злоумышленники через интернет предлагают купить комплектующие для автомобиля, а получив предоплату исчезают. Аналогичной схемой начали пользоваться при «продаже» комплектующих для компьютеров.

Стало известно о новой мошеннической схеме с проверкой банковских карт

Также россияне стали получать звонки через мессенджеры якобы об регионального минздрава с предупреждением о дефиците лекарств и предложением сделать заказ необходимых препаратов.

В Москве, Петербурге, Калининградской области были замечены уличные продавцы валют, рассказал источник в МВД РФ. Они могут обсчитать человека на несколько тысяч рублей, отобрать деньги или дать фальшивые банкноты.

Ранее сообщалось о появлении нескольких сайтов, на которых предлагается за 130 тыс. руб. оформить клиенту пластиковую карту Visa или MasterCard, которые якобы работают за рубежом.

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