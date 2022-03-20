В Москве мужчину застрелили после посиделок в баре

В Москве мужчину убили после посиделок в баре. Рядом с его телом правоохранители обнаружили пять пистолетных гильз.

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Как сообщает РЕН ТВ, причиной инцидента стал конфликт между погибшим и компанией, отмечавшей в заведении покупку автомобиля одним из собравшихся. Слово за слово начались разборки, после чего один из участников встречи достал пистолет и открыл стрельбу.

В итоге был убит новоиспеченный владелец автомобиля. Злоумышленник с места преступления скрылся.