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1 час назад

Мальчик случайно обезглавил статую Ленина в Удмуртии

Елена Прошина

В Удмуртии мальчик обезглавил статую Ленина, пытаясь сделать селфи. Об инциденте сообщает издание «Подъем».

Мальчик случайно обезглавил статую Ленина в Удмуртии
Фото: Telegram-канал "Подъем"Telegram-канал "Подъем"

Школьник из города Воткинск Удмуртской Республики залез на памятник Ильичу, чтобы сфотографироваться для соцсетей. Верхняя часть монумента отвалилась и потащила за собой ребенка, он получил травмы.

Сейчас ребенок находится в больнице. Директор школы попросил родителей провести с сыном беседу.

Местные власти собираются демонтировать статую Ленина. Восстановлению она не подлежит.

Ранее на Урале две школьницы попытались сделать селфи на крыше поезда. В результате одна из них получила мощный удар током и попала в больницу.

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