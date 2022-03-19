Мальчик случайно обезглавил статую Ленина в Удмуртии

В Удмуртии мальчик обезглавил статую Ленина, пытаясь сделать селфи. Об инциденте сообщает издание «Подъем».
Школьник из города Воткинск Удмуртской Республики залез на памятник Ильичу, чтобы сфотографироваться для соцсетей. Верхняя часть монумента отвалилась и потащила за собой ребенка, он получил травмы.
Сейчас ребенок находится в больнице. Директор школы попросил родителей провести с сыном беседу.
Местные власти собираются демонтировать статую Ленина. Восстановлению она не подлежит.
Ранее на Урале две школьницы попытались сделать селфи на крыше поезда. В результате одна из них получила мощный удар током и попала в больницу.