Мальчик случайно обезглавил статую Ленина в Удмуртии

В Удмуртии мальчик обезглавил статую Ленина, пытаясь сделать селфи. Об инциденте сообщает издание «Подъем».

Фото: Telegram-канал "Подъем" Telegram-канал "Подъем"

Школьник из города Воткинск Удмуртской Республики залез на памятник Ильичу, чтобы сфотографироваться для соцсетей. Верхняя часть монумента отвалилась и потащила за собой ребенка, он получил травмы.

Сейчас ребенок находится в больнице. Директор школы попросил родителей провести с сыном беседу.

Местные власти собираются демонтировать статую Ленина. Восстановлению она не подлежит.