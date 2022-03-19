Учительница выиграла суд у избившей ее ученицы

В Ярославской области учительница подала в суд на ученицу за побои и выиграла процесс. Об этом сообщает портал 76.ru.

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Инцидент произошел в рыбинской школе №32 в октябре прошлого года. Девочка 14 лет во время урока агрессивно отреагировала на замечание и избила педагога. Пожилой женщине пришлось обратиться в травмпункт.

Родители других детей потребовали разобраться с ученицей. В школе провели проверку, Девочку отправили к психологу, а учителя перевели преподавать в другой класс.

Полиция отказалась возбуждать административное дело, поскольку в УМВД синяки пожилой женщины «не сочли серьезными».

Суд обязал родителей девочки выплатить компенсацию педагогу в размере 50 тысяч рублей.

Известно, что стаж учительницы составляет 41 год. В ее карьере это первый случай нападения со стороны ученика.

Ранее в Омской области учительница указкой избила школьника, а директор школы попросила бабушку мальчика молчать об этом.